Juliana Moreira a Verissimo: «Con Edoardo ci sono stati momenti difficili. Mia madre è morta quando avevo 12 anni. Mia suocera è la mia seconda mamma»

Juliana Moreira arriva nello studio di Silvia Toffanin e si commuove. La padrona di casa la accoglie con un video fatto dal marito e i figli. «Edoardo è l'uomo che ho scelto per la vita. Parliamo molto tra di noi. Ci sono stati momenti difficili ma si superano».

Edoardo Stoppa è il marito di Juliana Moreira, ma anche l’ex inviato di Striscia La Notizia.

Juliana Moreira a Verissimo, il dolore per la mamma morta

Uno dei momenti più doloroso nella vita di Juliana è stata la morte della mamma Wilma Io ho ancora tutti gli insegnament che lei mi ha lasciato e cerco di passarli ai miei figli. Io avevo 12 anni e ancora quando vado in Brasile io passo tanto tempo a casa con i parenti e parliamo tanto di lei. Era una donna che si è donata molto per le persone leidava da mangiare con i bambini delle favelas. Lei per me è stata un esempio di come essere una brava persona. Noi eravamo una famiglia molto umile e nonostante questo lei ha donato tanto»

Ora Juliana ha una "seconda" mamma: «La mamma di Edo (il marito ndr) mi ha adottato. Io passo molto tempo con lei. Gabriella sapeva il dolore che mi aveva lasciato la morte di mia madre