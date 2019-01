Alessia Marcuzzi senza slip? Imbarazzo in diretta all'Isola dei Famosi: e i social impazziscono

Alessia Marcuzzi regina indiscussa della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019. La bionda conduttrice ha scatenato l'interesse dei social già dalla prima apparizione in studio: per la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 Alessia Marcuzzi ha scelto un look decisamente sexy, con una minigonna nera dal profondo spacco che ha messo in risalto le sue gambe lunghissime e tacchi alti.

Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega: «stai facendo un gioco che non ci piace»

La scelta dell'abito di Alessia Marcuzzi ha suscitato interesse e non è passata inosservata anche grazie alla Gialappa's Band che ha commentato in diretta: «La signora non ha le mutande?». Imbarazzo per la Marcuzzi, ma poi la conduttrice è andata avanti con il reality.



Ma se l'affaire "mutande sì mutande no" si è esaurito in poche battute durante l'Isola dei Famosi 2019, sui social il dibattito ha tenuto banco.



Ultimo aggiornamento: 12:49

