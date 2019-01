Isola dei Famosi 2019, tutti pazzi per Taylor Mega e la sua sexy canotta bagnata

L'arrivo di Taylor Mega sull'Isola dei Famosi 2019 ha fatto letteralmente impazzire i social. Il motivo? La sexy canotta bagnata che ha mostrato qualcosa di troppo e che non è passata inosservata. La bella influencer ha scelto di non indossare il reggiseno lasciando pochissimo spazio all'immaginazione.



Dopo il tuffo dall'elicottero, come una moderna Venere Taylor Mega è riaffiorata dalle acque indossando solo una canotta e con i capezzoli ben in evidenza che hanno mandato in delirio i social.

Nata il 31 ottobre del 1993, a dispetto del nome Taylor Mega è italianissima e precisamente di Udine. Modella e influencer da oltre 1 milione di follower, la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi è famosa soprattutto per i suoi flirt da Flavio Briatore a Sferaebbasta. Al momento è fidanzata con Tony Effe, uno dei membri del gruppo Dark Polo Gang.

