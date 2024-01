Grande Fratello, l'ex autrice svela retroscena hot: «Cosa abbiamo visto...». I dettagli piccanti censurati dalla regia

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 09:32

Il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi e di successo della storia della televisione italiana, ma sono in pochi a sapere davvero cosa si nasconde dietro le quinte del reality show per antonomasia: una di loro è Daniela Collu, autrice del programma ai tempi della conduzione di Alessia Marcuzzi. In una recente intervista ha svelato tutto quello che gli autori vedono ma il pubblico no, parlando senza peli sulla lingua anche di dettagli molto molto piccanti… Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Cesara Buonamici si espone su Beatrice Luzzi: come la definisce a Pomeriggio 5. Polemiche sui social