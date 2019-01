Isola dei Famosi, Taylor Mega: «Avrei bisogno di un milione di euro al mese»

È diventata famosa per i suoi scatti hot regalati ai social. Oggi l'influencer Taylor Mega, ha rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna rivelando tutti i suoi lati nascosti, sia dal punto di vista economico che privato. «Per i miei standard non guadagno mai abbastanza - ha detto - avrei bisogno di un milione di ero al mese».

Come li spenderebbe? «In Jet privati e in shopping», ha detto, ringraziando anche gli haters che la accusano sui social. «Più mi criticano e più divento famosa». E ancora: «Ho perso il conto degli uomini che ho avuto nella mia vita. C’è davvero chi riesce a ricordarli tutti? Ho conosciuto Tony Effe sui social, lui mi aveva scritto in privato molto tempo fa ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettere mi piace ad una sua foto, e ora non ne posso fare a meno».

LEGGI ANCHE Flavio Briatore di nuovo innamorato: la fidanzata è l'influencer Taylor Mega

Poi l'intrvista si è fatta più piccante. «Non vivo senza sesso - rivela Taylor -. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner». Taylor Mega ora è pronta a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Taylor fidanzata col trapper Tony Effe della Dark Polo Gang a cui dovrà rinunciare per un po’ (a meno di imprevisti), spiega: «Di Tony mi sono innamorata anche per il sesso. Tiene ben il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini».

In rete è stata molto criticata e accusata di essere rifatta: «Solo labbra e tette - ha svelato - Come tutte! Lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale zigomi, sedere ... Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro!».

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA