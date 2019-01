Isola dei famosi 2019 al via: Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega in nomination

La prima puntata dell'Isola Dei Famosi 2019 si è conclusa con il consueto rito delle nomination. Finiscono al televoto: Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Il cast di questa quattordicesima edizione sembra davvero azzeccato, sono già iniziate le prime antipatie e i complotti e anche Alessia Marcuzzi ha un passo diverso rispetto alle precedenti edizioni. Sull'Isola non è approdata Jo Squillo, assente per problemi familiari, ma potrebbe rientrare già dalla prossima settimana. Se volete scoprire cosa è successo durante questa prima puntata non perdetevi la nostra cronaca minuto per minuto.

Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega: «stai facendo un gioco che non ci piace»

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LA CRONACA DELLA PRIMA PUNTATA SU LEGGO.IT

01.23 Tutti i naufraghi raggiungolo le rispettive isole. L'avventura può cominciare.A giovedì prossimo.

01.19 Marina La Rosa nomina Taylor Mega: «così le faccio fare due settimane, barra tre». Si apre ufficialmente il televoto.

01.17 I nominati del gruppo sono Demetra (7 voti) e Kaspar (2 voti). Il terzo nome lo farà Marina La Rosa.

01.13 Dopo a pubblicità si torna a fare le nomination: Aaron, Luca Vismara, Grecia Colmenares Riccardo Fogli nominano Demetra. Chiude le nomination palesi Sarah Altobelli con Kaspar.

01.05 Viktorija e Virginia Mihajlović nominano Demetra «perchè le hanno sentito dire queste bimbtte le odio». Stesso nome anche per Ghezzal e Maddaloni. Demetra in lacrime «sono tutti contro di me».

01.01 Brosio dice di aver fatto una nomination strategica e fa il nome di Kaspar«così vi ho fregato». Si continua con le polemiche, ma anche questa volta la Marcuzzi non ci sta«ma è un gioco, ma chi dovete fregare, noi stiamo qui per voi». Applausi per Alessia che sta mettendo tutti a posto, conduzione completamente diversa rispetto agli anni precedenti, molto più ferma.

00.56 La ciurma dovrà fare le nomination palesi. Paolo Brosio non vuole scrivere il nome. Youma vota Grecia Colmenares.

00.45 Demetra fa il nome di Luca Vismara. Taylor Mega vota Riccardo Fogli. Kaspar sceglie Aaron Nielsen.

00.44 Marina La Rosa è leader e non può essere nominata. E' il momento delle nomination, si inzia con i "pirati".

00.30 Paolo Brosio, Marco Maddaloni, Sarah Altobello e Ghezzal dovranno affrontare una prova di abilità per conquistare il fuoco.

00.25 Il secondo gruppo , quello della "Ciurma" non solo non vivrà nell'agio, ma non avrà nemmeno diritto alla consueta porzione di riso, ma dovranno guadagnarselo ogni giorno, lavorando direttamente ad una macina. «In pratica siamo gli schiavi degli schiavi» commenta Brosio.

00.15 E' il momento di conoscere i 4 concorrenti non vip di #SarannoIsolani. Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini (comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy),

00.05 Nuove scintille tra i concorrenti e Alessia Marcuzzi,. Questa volta è Capparoni a polemizzare sulle clip mandate in onda che secondo lui non rispecchiano quello che ha effetivamente detto. Marina La Rosa, Taylor Mega, Demetra Hampton e Kaspar Capparoni sono i quattro concorrenti dell'Isola dei Pirati, quella cioè con più comfort.

00.01 Superata la questione Taylor Mega, il gruppo durante i giorni che hanno vissuto insieme hanno fatto il nome della persona più antipatica. A "vincere" è Marina La Rosa. Per lei però non c'è nessuna punizione, anzi non solo diventa leader, ma deve fare anche tre nomi: Taylor Mega, Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

23.40 la Marcuzzi mostra un video su Taylor Mega. Scoppia la prima polemica di questa edizione

23.27 I naufraghi scoprono che Alvin non è un concorrente dell'Isola ma è l'inviato ufficiale dell'Isola dei Famosi 2019.

23.20 I naufraghi fanno l'ingresso in Palapa, Alessia annuncia che verranno divisi in due gruppi e troveranno presto quattro galeotti provenienti dall'Italia e votati dal pubblico che si sfideranno per rimanere con loro sull'#Isola. Tra le novità la possibilità per i concorrenti di poter vedere i video che li riguardano, a decidere chi potrà rimanere, saranno i naufraghi.

23.08 Entra in studio Francesca Cipriani che indossa una collana di aglio. Segue il mago Otelma. Le due "polene", la prossima settimana arriveranno sull'isola.

23.01 La Marcuzzi comunica che Jo Squillo per ora non sarà tra i concorrenti perchè ha avuto un problema familiare che l'ha portata a dover rimandare la partenza, ma Alessia rassicura tutti, Jo arriverà la settimana prossima.

22.53 Nuova clip di presentazione: Kaspar Capparoni ( il favorito alla vittoria per i bookmaker. Per gli analisti di Stanleybet.it, l’attore – protagonista della versione italiana di “Rex” e vincitore di “Ballando con le stelle” nel 2011 – punta al successo a 4 volte la scommessa). Youma Diakite e Luca Vismara.

22.49 Paolo Brosio, Demetra Hampton e Sarah Altobello guidano una zattera e raggiungono così la spiaggia anche loro. Nella clip di presentazione la Altobello - sosia di Melania Trump - ha detto«a Brosio glieloe faccio vedere io le madonne» ... la classe non è acqua.

22.33 Viktorija e Virginia Mihajlović, Abdelkader Ghezzal, Aaron Nielsen e Marina La Rosa sono gli altri naufraghi pronti a tuffarsi. Le figlie di Mihajlović concorreranno come un solo concorrente.

22.22 Alessia annuncia l'arrivo di due personaggi misteriosi, ovvero le Polene Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

22.09 Rispetto agli anni precedenti inaufraghi che si sono buttati dall'elicottero hanno raggiunto l'isola con una barca. In diretta hanno comunicato che il motivo è la corrente troppo forte che ha addirittura fatto perdere il vestito alla Colmenares.

21.42 Isola dei Famosi 2019... Che l'avventura abbia inzio

21.40 Termina finalmente Striscia la Notizia

22.03 tuffo anche per Maddaloni, Taylor Mega ... con le ciglia finte e Alvin.

21.56 Riccardo Fogli è il primo naufrago a buttarsi dall'elicottero per raggiungere l'Isola, segue Grecia Colmenares "sono muy contenta, soy pronta".

21.54 La Marcuzzi svela il ruolo di Alvin, che sarà la "Talpa" del gruppo e non un concorrente

21.50 E' la Gialappas a introdurre le clip dei naufraghi

21.46 Le opinioniste di quets aedizione sono Alba Parietti e Alba D'Eusanioo

21.45 "Siamo quelli dell'Isola e siamo tornati con la forza di mille galeoni", il saluto di una splendida Alessia Marcuzzi in mini dress nero con le iconiche spille da balia di Versace che chiudono un sexi spacco.

I naufraghi vip in gara sono: Kaspar Capparoni, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Paolo Brosio, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Riccardo Fogli, Abdelkader Ghezzal, Demetra Hampton, Sarah Altobello, Taylor Mega, Luca Vismara,Viktorija e Virginia Mihajlović, Aaron Nielsen e Jo Squillo.

