Imma Tataranni, premio Navicella Tv alla fiction di Rai1

Imma Tataranni, la fiction di Rai1 interpretata da Vanessa Scalera e diretta da Francesco Amato, ha ricevuto il premio "Navicella Tv Awards 2019", riconoscimento attribuito dalla rivista Cinematografo, perché, si legge nella motivazione, «in questa serie di gialli venati di commedia, la Rai ha scommesso su un personaggio sorprendente: carismatica e istintiva, ruvida e dissacrante, sgargiante e stroppicciata, Imma mette in dubbio ciò che agli altri appare incontestabile. Dimostrando un grande intuito Francesco Amato ha scelto Vanessa Scalera, un'attrice capace di rompere gli schemi della tv generalista».Per il regista Amato, «Imma, così come l'ho immaginata nelle sue colorate e ritmate sfaccettature è un pò il personaggio pop del 2019. La Rai, Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli, mi hanno concesso tutti gli strumenti per amare Imma e lasciare che fosse amata anche dal pubblico. Questo nostro viaggio mi ha dato tutte le possibilità espressive che un regista chiede al proprio lavoro, compresa la libertà creativa, merce rara per me che vengo dal cinema. È un successo personale, la prima serata, gli ascolti, che naturalmente mi inorgoglisce e che voglio condividere con il mio gruppo di lavoro, loro sono il premio più bello, figli a parte», conclude il regista della fiction.