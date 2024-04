I Migliori Anni, da Rita Pavone a Ray Parker Jr: tutti gli ospiti di stasera di Carlo Conti

Stasera in tv, sabato 20 aprile alle 21.30 su Rai 1, va in onda I Migliori anni, il programma condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata dello show.

I Migliori Anni, gli ospiti di stasera

Da Kid Creole & The Coconuts a Rita Pavone e i Nomadi, passando per Ray Parker Jr e altri grandi nomi della musica italiana e internazionale: sono loro i protagonisti del terzo appuntamento con Carlo Conti. Un vero e proprio viaggio che attraverserà 60 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: i cantanti ospiti daranno vita a un suggestivo percorso attraverso la storia della musica. Tra le star internazionali, Ray Parker Jr - un fuoriclasse della chitarra (dal jazz alla dance), autore di successi mondiali per sé ed altri, vincitore di Grammy Awards per la colonna sonora di “Ghostbusters” -; Sheila & B.

Le anticipazioni

Le parole sono anche protagoniste dei momenti divertenti affidati a Maurizio Battista, il comico che ha uno sguardo molto personale ed esilarante su ciò che accadeva nel corso de “i migliori anni”, per farci sorridere delle vecchie abitudini impresse nella nostra memoria, ma ormai superate. Gli oggetti de 'I Migliori Annì sono anche i protagonisti di una parentesi in compagnia di Giorgio Mastrota che li descriverà in un modo inusuale e ironico, tornando ai tempi d'oro delle televendite. Un 'chorus' di 30 tra ballerini e ballerine, con abbigliamenti d'epoca, animerà con le sue coreografie le hit dei vari decenni.

Un'evoluzione del format è lo spazio dedicato alla 'Future Box', la 'capsula del tempò nella quale sono inseriti i personaggi, gli oggetti e i dischi (33 o 45 giri) che hanno segnato 60 anni di storia e non dovranno assolutamente mancare alle future generazioni.