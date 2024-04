Amici 23 il Serale, gli spoiler della quinta puntata (stasera in tv): il verdetto tra Sarah e Lil Jolie, il ballottaggio finale, gli ospiti e il guanto di sfida

Quinto capitolo di Amici 23 il Serale. Stasera in tv, sabato 20 aprile su Canale 5 alle 21.40, il talent condotto da Maria De Filippi si apre con la sfida rimasta in sospeso dalla scorsa puntata per l'indecisione di Michele Bravi. Il giudice ha chiesto non sapendo chi scegliere tra ​Lil Jolie e Sarah ha chiesto alle due cantanti di esibirsi nuovamente su dei brani scelti da lui. Chi ha vinto la sfida? Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.