Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai: «Non farò il pomeriggio di Rai 1, ma non faccio polemica. Spero ci siano novità»

Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai, ma non fa polemica. Fino a qualche giorno fa tutti davano per certo che al timone del pomeriggio della prima rete della tv di Stato ci sarebbe stata l'ex Miss Italia, poi il 7 luglio escono i palinsesti e il suo nome non c'è, cosa è successo?

Roberta Capua senza trasmissione, il motivo

È lei stessa a raccontare a TvBlog cosa è successo e spegne così ogni polemica. «Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Rai ha puntato su Caterina Balivo che torna in azienda con un programma tutto suo: La vita buona.

Ma lei si dice serena e rispetta la scelta dell'azienda: «La polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina». Si pensava che il fatto che la Capua avesse lasciato il posto a Nunzia De Girolamo al timone di Estate in diretta perchè pronta a lanciarsi in una nuova avventura in Rai autunnale. Ma anche in questo caso, senza polemiche spiega che la decisione è dipesa da lei. «Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia»

Indiscrezioni a parte Roberta è fuori dai palinsesti almeno fino a dicembre 2023. «E poi vediamo quello che succede, spero ci siano novità», conclude così con eleganza e sobrietà l’ex Miss Italia.