Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il flirt con Gerard Butler: «È andata come vanno le magie». Web in fiamme

Beatrice Luzzi e la sua liason con l'attore di Hollywood, al Grande Fratello fanno il nome del vip in questione e il web va in delirio. Una puntata in cui l'ex Eva Bonelli è stata, come sempre, protagonista indiscussa della serata quella che si è appena conclusa. Senza dar spazio a liti, tranne un chiarimento acceso con Alex, Beatrice asfalta tutti con eleganza e glacialità. Ma al centro dell'attenzione c'è stata la rivelazione bomba.

Gf, la rivelazione bomba di Beatrice Luzzi

Signorini infatti decide di aprire nella 15esima puntata del reality il focus sul gossip e sulle rivelazioni che la Luzzi aveva fatto all'interno del loft di Cinecittà riguardanti un attore con cui aveva avuto una storia.

Ebbene lei aveva deciso di non rivelare il nome, ma ci è pensato il "buon" Alfonso a tirarlo furi quel nome.

Ecco chi è l'attore di Hollywood

«Questo è un nome pesante: Gerard Butler». Ebbene sì, Beatrice Luzzi ha confermato di aver avuto una liaison con Butler diversi anni fa, spiegando come sono andate le cose tra loro. «Ci siamo conosciuti ad un Festival del cinema ad Ischia. Poi? E’ andata come vanno le magie…». Ma perché è finita? «Sai come sono i fuochi no? Arancioni, rossi, blu e poi diventano cenere». Signorini allora le chiede: «Come Garibaldi?». Lei con un'espressione che in un attimo è virale: «Direi di no…».

Le reazioni social

E il popolo di Twitter, ops X, si è scatenato. «Ragazzi lei è veramente la mamma delle mamme», e ancora: «I concorrenti volevano sprofondare dopo aver saputo di Gerard Butler». E non sono mancate stoccate al dibello calabrese: «Gerard Butler e Giuseppe Garibaldi perchè Beatrice Luzzi sceglie solo miti… Ah no, è un Garibaldi Fake, scusate…».

Il buon gusto di Beatrice Luzzi #GrandeFratello pic.twitter.com/zBmmoXvIDA — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) October 30, 2023

Chi è Gerard Butler

Gerard Butler è un famoso attore, doppiatore e produttore scozzese, nato il 13 novembre 1969 a Paisley, in Scozia. Dopo aver studiato giurisprudenza a Glasgow, si trasferì a Londra per intraprendere la carriera da attore. Il suo debutto al cinema fu un successo e da allora la sua carriera è stata in ascesa. ha lavorato con attori come Angelina Jolie in Tomb Raider e Jennifer Aniston. È noto per aver interpretato Leonida in 300 e nel 2020 ha recitato nel film catastrofico Greenland. Della sua vita privata sappiamo che Gerard non si è mai sposato enon ha figli. Ha avuto diverse storie e flirt con donne famose come Naomi Campbell, Cameron Diaz, Lindsay Lohan e Jennifer Aniston. È stato fidanzato con la modella Madalina Ghenea e con l’attuale interior designer Morgan Brown per circa 6 anni. Ha avuto anche un flirt con Beatrice Luzzi.