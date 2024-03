Grande Fratello, Alessio Falsone e i commenti (poco eleganti) su Perla, interviene la mamma di Mirko: «Da donna sono disgustata»

Alessio Falsone non finisce di far chiacchierare di se. In attesa di seguire la penultima puntata del Grande Fratello che andrà in onda stasera in tv su Canale 5 alle 21.40, stanno facendo parecchio discutere le parole che l'imprenditore napoletano ha "speso" su Perla Vatiero.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Alessio Falsone rischia grosso, Beatrice e Giuseppe sempre più vicini. Finalisti, eliminati e sondaggi

Alessio Falsone e i commenti su Perla

Nel corso della scorsa serata gli uomini della casa hanno passato la notte in suite e si sono lasciati andare alle comuni chiacchiere da bar tra amici, cadendo in commenti poco lusinghieri verso una delle concorrenti della casa.

Alessio, che nella casa ha intrapreso una relazione con Anita, è tornato a parlare della Vatiero.

Isola dei Famosi 2024, quando comincia? Vladimir Luxuria conduttrice, Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata

Durante una conversazione con Sergio e Federico, il gieffino si è detto certo che Massaro provi un'interesse per la ragazza di Mirko Brunetti. Il modello ha negato spiegando che anche se gli piacesse non ci proverebbe mai perché lei ha già il cuore impeganto. Risposta da gran signore, molto meno la replica di Falsone che a quel punto ha voluto mettere in risalto le doti fisiche di Perla, in modo a dir poco inelegante.

Marcella Bonifacio (mamma di Greta Rossetti) contattata per L'isola dei Famosi: «Mi vogliono davvero». Quando inizia il reality e il cast

Cosa è successo

Alessio definisce Perla come un «missile» per poi dire che ora che ha perso anche qualche chilo tornerà a essere come era a Temptation Island, cioè «un animale». Non contento afferma a Sergio che se nella casa ci fossero stati 5 concorrenti del loro calibro l'avrebbe sicuramente baciata.

-Alessio “guarda che missile oh guardala”

-Fede “è bellina”

Ale “è bellina? È un missile oh e ha pure messo 3/4 kili mo eh… appena esce Perla… hai visto com’era a TI? Era un animale eh(BONA)”

-Fede “detto anch’io, faceva paura”



NON CAPITE I DISCORSI

#perletti #grandefratello pic.twitter.com/w1wWmBf6vb — Le perle di Perla (@vatierocomanda) March 20, 2024

Interviene la mamma di Mirko

Il video di quel momento è diventato in pochissimo tempo virale causando l'ira di moltissimi utenti, ma non solo. A interventire è stata anche Marcella Aquilini, mamma di Mirko Brunetti, che su Instagram si è scagliata contro gli uomini che trattano ancora le donne come oggetti. «Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata»