Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 21 marzo): Clara è sempre più turbata, Diego cambia le carte in tavola con i Ferri?

Torna stasera in tv “Un Posto al Sole”, la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 21 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Alessio Falsone rischia grosso, Beatrice e Giuseppe sempre più vicini. Finalisti, eliminati e sondaggi

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Alberto è alla ricerca di una nuova sistemazione come ha promesso a Clara, ma la donna appare sempre più turbata e combattuta dopo aver scoperto di essere in attesa di un bambino e che il padre è Eduardo, recluso in carcere. Mariella nel frattempo si renderà conto che Guido è sempre più freddo mentre Cerri farà un incontro che si rivelerà molto interessante.

Dopo la visita a Palazzo del padre di Ida, Roberto e Marina si illudono di tenere sotto scacco la donna, ma un’iniziativa intrapresa da Diego potrebbe cambiare le carte in tavola e potrebbe mettere all'angolo i Ferri.

un’iniziativa messa in atto da Diego potrebbe mettere i Ferri completamente sotto scacco.