Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Alessio Falsone rischia grosso, Beatrice e Giuseppe sempre più vicini. Finalisti, eliminati e sondaggi

Sono gli ultimi colpi di coda per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è giunto alla penultima puntata. Dopo la “carneficina” della scorsa puntata che ha visto l'eliminazione di due concorrenti e la nomina del terzo finalista vediamo le anticipazioni della diretta che andrà in onda stasera in tv alle 21.40 su Canale 5.