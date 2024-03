Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 21 marzo): l'incontro tra Kemal e Nihan, Ozan aggredisce Emir

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, giovedì 21 marzo.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Nihan si rifugia sulla barca e incontra Kemal.

Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir perché vede con i propri occhi che lui tradisce continuamente la moglie, Nihan, con Banu.