Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi parla di "esercitazioni" e i social insorgono: «Tutto pilotato?»

Mila Suarez è finita ancora una volta in nomination. L'ex fidanzata di Alex Belli è piuttosto petulante e nella casa non è ben voluta, quindi finire al televoto anche nella quarta puntata del Grande Fratello 2019 era piuttosto scontato ... ma c'è un ma. Michael Terlizzi al momento delle nomination ha parlato di "esercitazioni" che hanno messo in allarme i social, che hanno subito urlato allo scandalo: «E' tutto pilotato?».

Mila Suarez ha ricevuto durante la diretta della quarta puntata ben sette nomination tra cui quella di Michael Terlizzi. Ma il voto di quest'ultimo ha fatto insorgere i social, al momento di fare la sua votazione Terlizzi ha detto: «Come la volta scorsa nomina Mila - poi si corregge - ah no non l'ho detto, l'ho detto nelle esercitazioni», una frase che non è passata inosservata e sui social è scoppiata una vera bufera. C'è chi addirittura ipotizza che i concorrenti siano addirittura pilotati dagli autori. Cosa avrà voluto dire? Di quali esercitazioni sta parlando?.



Ma quindi, probabilmente Michael avrebbe voluto nominare qualcun'altro, ma gli autori gli dicono chi nominare, facendo prima, appunto, delle esercitazioni. Wow, che seratona 🍻 #GF16 — giulietta🌙 (@_my_thyla_) 29 aprile 2019

Farebbero bene a dire a Barbara in diretta (visto che seguono i tweets) quello che si sta scatenando con la frase di Michael riguardo le “esercitazioni”. Anche perché Mila rischiava l’eliminazione già in questa puntata ... si è “esercitato”su chi era in possibile uscita? #GF16 — Nicoletta Ceci (@nicolerimbaud) 29 aprile 2019

...come la scorsa volta, voto MILA, ah no, non l’ho detto, l’ho detto NELLE ESERCITAZIONI! 😱😱😱Nominations farlocche e autori che già sanno chi verrà nominato! #Michael #GF16 @GrandeFratello @carmelitadurso — Pieroduesedute (@pieroduesedute) 29 aprile 2019

Micheal: l'ho detto nelle esercitazioni 😮😮

Quindi le nomination sono pilotate? #GF16 pic.twitter.com/PIH0yaqOS1 — baxxi 🦁 (@baxxi3) 29 aprile 2019

Michael fa le esercitazioni delle nominations 🤔 #GF16 — Elena Cresti 🐻💞🐕 (@crestiele) 29 aprile 2019

