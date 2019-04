Grande Fratello 2019, litigio trash tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè: «Sei venuta qui a fare la pagliaccia»

Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Durante la diretta della quarta puntata la Canessa ha incontrato la sua rivale in amore Francesca De Andrè. Entrambe sono state insieme a Daniele Interrante. Quello che ne è scaturito è stato un litigio con livelli di trash altissimi: : «Sei venuta qui a fare la pagliaccia» la accoglie Francesca, «Da quando non ci sei la nostra vita è bellissima» ribatte Guendalina.

Guendalina Canessa è stata un ex concorrente del Grande Fratello nel 2007 e lunedì sera è tornata ancora una volta nella casa come concorrente. Prima fidanzata e poi sposata con Daniele Interrante, da cui ha avuto una figlia, Guendalina si separa due anni dopo il matrimonio e la causa, a detta sua è Francesca de Andrè attuale concorrente del Gf16.

La Canessa entra in casa, sempra voglia mantenere un dialogo civile e viene accolta proprio dalla De Andrè: «Ho promesso di respirare e poi parlare. Sono una mamma a differenza tua che ha una bambina a casa che probabilmente ci sta guardando, quindi non voglio una persona cattiva e volgare che mi parla sopra. Ho sentito quello che hai detto, però non bisogna solo dire quello che si vuole dire». I buoni propositi durano molto poco: «Io a questa ragazza, pensate che scema per un piccolo periodo, le ho voluto bene. Intanto lasignorina qui presente era l'amante», la Canessa fa riferemento a Daniele Interrante, poi l'affondo: «Ringrazio dio tutti i giorni perchè da quando tu non ci sei il rapporto tra me e Daniele è bellissimo. E dopo dodici anni torno qui. La cosa che mi fa impazzire è il falso perbenismo. Tu punti il dito a tutti, anche a tuo padre, e un giorno fa hai limonato con tutti. Ma il tuo fidanzato… tutto bene? Giorgino scappa!». Francesca resta calma fino ad un certo punto poi sbotta:«Sei venuta qui a prenderti i tuoi 5 minuti di applausi, brava, c'è una differenza però tra me e te, a me mi cercano da te scappano. Sei venuta qui a fare la pagliaccia che sei un pezzo di silicone ambulante. Dai così ti fai vedere dopo tanto tempo tutta piallata». Un litigio che definire trash è usare un eufemismo, ora che la Canessa è ufficialmente una concorrente di questa edizione ne vedremo delle belle.

