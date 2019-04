Grande Fratello, Ivana Icardi tradisce il fidanzato? Lui su Instagram: «So che donna sei»

C'è grande feeling nella casa del Grande Fratello fra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini. Il legame fra i due si fa sempre più intenso giorno dopo giorno, tanto da far nascere più di un dubbio sulla reale natura di questo rapporto. Ivana Icardi, infatti, è fidanzata da quasi tre anni con il calciatore argentino Luis Fabian Galesio, attualmente in forza al Città di Messina in Serie D. Quest'ultimo, però, sembra non essere preoccupato dalla condotta della sua ragazza nella casa del Grande Fratello e ha fatto sapere il suo pensiero con un post su Instagram.

«Solo io e te sappiamo tutto ciò che stiamo soffrendo per essere separati - ha scritto Galesio - per l'amore che abbiamo, per il futuro che vogliamo insieme. Conosco il tipo di donna che sei e il rispetto che hai per me. Lo stesso che io ho per te». Nonostante il pericoloso avvicinamento fra Ivana e Onestini, l'argentino resta tranquillo e conclude: «Presto saremo di nuovo insieme, ti amo e sono molto orgoglioso di te». Ivana Icardi, che nelle scorse settimane ha continuato il suo botta e risposta a distanza con Wanda Nara, moglie del fratello Mauro, si prepara ad affrontare una nuova sfida. Barbara D'Urso affronterà sicuramente l'argomento nel corso della prossima puntata del reality e non è da escludere che possa a breve invitare in trasmissione lo stesso Galesio.



