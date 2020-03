Gf Vip 2020, Alfonso Signorini contro Valeria Marini e Fernanda Lessa: «Mia Martini non vi ha insegnato nulla?»

Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini contro Valeria Marini e Fernanda Lessa: «Mia Martini non vi ha insegnato nulla?». La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip parte dal litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini.

L'antipatia e l'antagonismo fra Antonella Elia e Valeria Marini è palpabile, tra le due non scorre buon sangue da tempo «Secondo me Valeria è un personaggio un po' antico - commenta Antonella Elia - che non ha senso, lei vuole essere comunque e in ogni momento protagonista, anche a sproposito. E' autocelebrativa completamente fuori da qualsiasi realtà accettabile». «Per me i suoi giudizi non contano niente - ribatte Valeria Marini - dice che io non so fare niente eppure io ho finito ora uno spettacolo mentre a lei non l'avrebbero mai potuta prendere». Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 viene mostrata la clip dello spintone di Antonella Elia e quella di Ferenanda Lessa che continua a farsi il segno della croce tutte le volte che la Elia Passa. Signorini chiede alla Lessa il motivo di quel gesto: «Io credo nell'energia negativa - spiega Fernanda - per me Antonella Elia è un buco nero e io mi proteggo e faccio il segno della croce». La modella continua a parlare di negatività e Signorini non ci sta: «Mi dispiace ma tutto questo con Gesù non centra niente. La negatività e ste menate è roba del medioevo, ricordatevelo la storia di Mia Martini è partita da lì - poi rivolgendosi alla Elia - Antonella alle provocazioni si risponde con le parole non con le mani».



