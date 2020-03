Giorgio Panariello e la sua Claudia, luci e cena gourmet nella notte romana

Se lo show con gli inseparabili amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni è stato un successo e ha conquistato tutti nella Capitale grazie agli sketch divertenti e alle esilaranti gag da ragazzacci toscani, Giorgio Panariello continua ad essere affezionato alla Città Eterna ma soprattutto alla buona cucina. Tant’è che l’altra sera, nel celebre ristorante dei vip in via di Monserrato, accolto dal padrone di casa Roberto Lisi, l’attore e conduttore si è presentato nel cuore del centro storico in compagnia della sua fidanzata Claudia Maria Capellini, scambiata da alcuni ospiti del locale per Belén Rodriguez. Fan e turisti incuriositi da Panariello e la sua bella.



Scatta il rito dei selfie mentre la coppia si concede ai paparazzi e aspetta a tavola il cantautore Marco Masini - reduce dal palco del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano “Il confronto”- insieme alla misteriosa ed affascinante Veronica. Menu raffinato dello chef e prelibatezze della tradizione romana, tra insalata di puntarelle con le alici e spigole. Gli ammiratori si alzano in piedi per salutare Masini e rubargli una foto ricordo. A due passi da Campo de’ Fiori si respira ancora aria di “Dolce Vita” fra gli applausi della sala che, per qualche minuto, sembra un immaginario teatro gourmet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA