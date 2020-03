Gf Vip, le anticipazioni: faccia a faccia tra Valeria Marini e Antonella Elia

Grande Fratello Vip, anticipazioni quindicesima puntata : faccia a faccia tra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due prime donne della casa continuano a scontrarsi e Alfonso Signorini si occuperà di dirimere questa intricata matassa. Aggiornamento poi sul Coronavirus anche per i ragazzi della casa. In prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip 2020. Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa di “Gf Vip”.

Le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discuterà domani sera, riusciranno a chiarire una volta per tutte? Lunedì scorso, quando i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al “Coronavirus” Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore. Durante le prove del programma Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che Grande Fratello Vip si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip. Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso “Coronavirus”.

