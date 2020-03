Gf Vip, Roberto Parli lascia i social: «Adriana Volpe? Ogni occasione per fare polemica»

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020, reality condotto da Alfonso Signorini, abbandona i social network: Parli lo fa proprio con un annuncio da Instagram, in cui spiega i motivi all’origine dell’addio. ​Roberto aveva già spiegato in una precedente intervista di non gradire troppo l’atteggiamento della moglie all’interno della Casa, che si è distinta per un bacio per gioco) Pago, recentemente eliminato, e una sorta di vicinanza per il coinquilino Andrea Denver: “Non sono geloso – aveva spiegato in un’intervista a “Chi” - sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

Stanco dei gossip, Parli ha deciso di mettere fine alla sua attività social, impedendo anche i commenti sotto i post, forse per evitare di rispondere a domande sula sua vita provata e relazione con la moglie gieffina: “Ho notato – ha scritto sul social - che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica ... quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo .. forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe”.

