GF Vip, Soleil Sorge di chi si fida nella casa? La spiazzante risposta dell'influencer che esclude un caro amico

Soleil Sorge resta una delle più grandi concorrenti di questa edizione del Gf Vip. Che piaccia o no l'irriverenza dell'influencer continua a riceve consensi dentro e fuori il loft di Cineccità. Vittima o artefice del triangolo, in cui c'è dentro fino al collo, tra Alex Belli e Delia Duran, Soleil non perde momento per dire la sua. Dopo i confronti con la moglie, anzi promessa moglie, del suo migliore amico Alex, l'influencer ha sollevato dei dubbi verso la veridicità del rapporto tra l'attore e Delia. D'altronde la modella non ha fatto altro, nell'ultimo scontro con Soleil, che urlare ai telespettatori e ad Alfonso Signorini che il suo scopo è entrare nella casa. Ma il legame che la lega all'ex di CentoVetrine è troppo forte e quindi continua a fidarsi di lui.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Adriana Volpe contro Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil TELEVISIONE Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri... GF VIP Gf Vip, Alex Belli e il mistero della moglie. Katarina... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran dice la (sua) verità e pubblica i... GF VIP Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una...

Gf Vip, Adriana Volpe contro Alex Belli: «Deve rimanere perché lo voglio sbugiardare». L'attore sbotta: «Ma ripigliati»

Soleil, la sua risposta spiazza tutti

Chiamata nella social room è stata lei stessa a raccontarlo. A una domanda esplicita di un follower che le chiedeva di chi si fidasse nella casa Soleil risponde senza esitazioni: «Mi fido ciecamente solo di Alex Belli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo». Non è una novità che l'influencer sia molto diretta e forse questa è una delle doti che più si apprezza di lei.

Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil: «Voglio entrare nella casa per condividere con voi questa attrazione»

Il grande escluso

Ma un particolare non è sfuggito agli utenti: nei suoi preferiti manca Davide Silvestri. Eppure nel loft del Grande Fratello Vip che tra Soleil e Davide ci fosse un rapporto di sana amicizia sembrava chiaro a tutti, sembrava appunto.

Gf Vip, Delia Duran dice la (sua) verità e pubblica i messaggi del fan club di Soleil Sorge: «A tagliare sono tutti bravi»

Rientrata nella casa però l'influencer si è trovata di fronte Alex e Davide che le hanno chiesto quale domande le avessero fatto i follower e come lei aveva risposto. La Sorge si è trovata in forte imbarazzo per la presenza di Silvestri. Ormai il cerchio si stringe e le strategie vengono a galla, non c'è nulla da fare.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip cachet concorrenti, quanto guadagna Manuel Bortuzzo in una sola settimana? Se è davvero così, le cifre sono da capogiro