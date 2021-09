Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: «Ci piace stare insieme». È nato il primo amore nella casa?

Lunedì 20 Settembre 2021, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 23:25

Nuovi amori nella casa del Gf Vip? Ogni anno nella casa più spiata d'Italia si va a caccia di flirt. Chi entra fidanzato può uscire single oppure con un nuovo amore, chi invece entra libero potrebbe trovare nelle mura della casa una relazione da portarsi anche fuori. I primi furono Pietro Tarricone e Cristina Plevani, dopo la loro tenda storico nido d'amore, tantissime le coppie nate nel grande fratello. Questo anno i primi a regalarci emozioni potrebbero essere Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, o almeno è quello che iniziano a sperare molti telespettatori e anche Alfonso Signorini. La speranza nasce da alcune immagini di questi giorni, in cui i due ragazzi sono spesso vicini e si scambiano dolci tenerezze: Manuel e Lulù sono vicini e, mentre lei accarezza i capelli e il volto del ragazzo in modo distratto ma molto telero, lui le accarezza le gambe.

APPROFONDIMENTI PODCASTascolta Dal GFVip a X Factor TELEVISIONE Video TELEVISIONE Gf Vip, la sorpresa ad Aldo Montano TELEVISIONE Gf Vip, Amedeo Goria senza slip? La figlia Guenda lo difende:... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip PERSONE Gf Vip, Sophie Codegoni attacca il suo ex fidanzato: e Matteo... TELEVISIONE Gf Vip, Tommaso Eletti e Francesca Cipriani in nomination: le... TELEVISIONE Gf Vip, entra l'uragano Sophie Codegoni: «Sono single...

Gf Vip, Manuel Bortuzzo: «Bisogna concentrarsi su ciò che si ha e non su cosa si è perso». La sorpresa di papà Franco

Gf Vip, nato il primo amore?

E Alfonso Signorini non tarda a farlo presenti ai concorrenti. Chiamati Aldo, Manuel e Alex nel confessionale, il conduttore del Gf mostra le immagini che vedono gli scambi di tenerezze tra i due concorrenti e chiede a Manuel cosa c'è tra i due: «Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme».

Poi Alfonso chiama anche Lulù che emozionata dice solamente: «Per me è una persona importante».

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo racconta l'incidente: «Sono salvo per 12 millimetri»

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, chi li ha beccati?

Katia Ricciarelli è la prima a notare l’interesse dei due ragazzi e commenta: «Io non sapevo che si cominciasse così a flirtare. Sono proprio antica. Questi due grattano, grattano. Ai tempi miei i grattini non si facevano. Non ci si fermava mai ai grattini», continua ironico Aldo Montano. I due sorvolano nei video che mostrano stasera, sorridendo, ma senza approfondire più di tanto la cosa, eppure l’atteggiamento dei due ragazzi fa trasparire un interesse che sembra iniziare ad andare oltre la semplice amicizia. Ci sarà sicuramente occasione per i due nella Casa del Grande Fratello Vip per approfondire questo rapporto e Alfonso li ha avvisati: «Vi seguiremo con interesse»