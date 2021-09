Mercoledì 15 Settembre 2021, 11:49

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha raccontato ai coinquilini del suo drammatico incidente, rivelando quello che accadde il giorno in cui due folli gli spararono, scambiandolo per un’altra persona, nonché quello che pensò prima di finire in coma.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com

