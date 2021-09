Gf Vip, Manuel Bortuzzo: «Bisogna concentrarsi su ciò che si ha e non su cosa si è perso». La sorpresa di papà Franco

Sabato 18 Settembre 2021, 00:03

È iniziato da una manciata di minuti la nuova puntata di Grande Fratello Vip e già servono i fazzolettini. Il primo di questa edizione a ricevere una sorpresa è Manuel Bortuzzo. 22 anni e una forza disarmante tirata fuori a causa (o forse per fortuna a sentire lui oggi) di un incidente. «Ero in un pub e mi hanno detto di andar via perchè stavano discutendo io passavo di la perchè stavo andando a comprare le sigarette, un colpo di pistola e la mia vita è cambiata». Non c'entrava nulla lui e lo sa eppure quando gli si chiede se ha perdonato lui risponde con il sorriso «Non ho tempo da perdere per pensare a queste cose, bisogna andare avanti». Prende la parola Alfonso Signorini «La sua forza ci darà forza», e così è. Si complimenta con i ragazzi il consuttore della trasmissione e si sofferma su Manuel. «Quando siete veri regalate belle pagine e io sapevo che tu Manuel ci avresti regalato emozioni forti ma non pensavo così presto». Alfonso mostra i video di quando il ragazzo ha raccontato ai suoi conquilini la sua storia, e il messaggio alla fine di positività che fa riprendere tutti tra studio e casa strozzati dalle lacrime è proprio il ragazzo, sì proprio lui che a causa di un errore è ormai paralizzato. È lui ancora una volta a voler far capire a tutti cosa è importante. «Ci sono persone che si perdono la vita e invece bisogna ricordare che ci sono persone che la vita la stavano realmente perdendo».

Gf Vip, la sorpresa a Manuel

Poi fazzoletti alla mano Alfonso interrompe il collegamento, forse stavolta più per ricomporsi anche lui che per scopi di timing, comunque a poco tempo di distanza Alfonso torna nella casa e manda manule nella Mistery room. Per lui stasera ci sarà una sorpresa. Il motivo reale per cui Bortuzzo è entrato nella casa infatti è per cercare di diventare più indipendente. Dal suo incidente, suo papà franco infatti non lo ha mai lasciato, è andato a vivere con lui mollando tutta la sua famiglia. «Voglio imparare a farcela da solo, voglio vedere mio padre più libero, voglio uscire da qui per iniziare una vita da autoditatta da solo e dare la possibilità a mio padre di vivere di nuovo la sua». Un biglietto in un cassetto è questa la sorpresa da parte del papà (ma il vero regalo sarà dopo): Sono orgoglioso di te, imparo ogni giorno da te. Noi non molliamo mai e manuel in ginocchio ci mettiamo solo per pregare. da un apdre del genere non poteva venire figlio diverso.

Le immagini nella Mistery room

La mistery room però è la stanza dei ricordi e delle sorprese e Alfonso ha una foto da mostrare all'ex atleta. l'immagine ci mostra un Manuel giovanissimo prima dell'incidente. Una domanda diretta e profonda dal padrone di casa: «Se vedi questa foto cosa pensi?». Non ha dubbi Manuel e spiazza tutti di nuovo. «Vedo quello che ho dentro ora, ma ero più insicuro. È vero ero in piedi ma non conscevo la persona vera che sono ora». E si finisce a parlare dei momenti più toccanti di tutta questa storia di quelli in cui veramente si è capito he tutto era cambiato. «Quello che più mi ha formato è stato il periodo passato nelle cliniche ribilitative, lì con gli altri ragazzi ho veramente toccato il senso della vita loro mi hanno insegnato a fermarmi e a capire che dovevo dare importanza a ciò che si ha e non ha ciò che si è perso».

E dopo questo messaggio tutti ci sentiamo un po' più sciocchi però anche molto fortunati. manuel bortuzzo viene fatto rientrare nel salone e a raggiungere i suoi compagni, ma non è finita per lui. Un freeze e poi l'ingresso del padre, poche parole che sono state una dichiarazione d'amore mai sentita e poi un abbraccio che ha lasciato tutti senza parole.