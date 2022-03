Gf Vip, Lulù Selassiè tra le preferite dei sondaggi: ecco perché la principessa dovrebbe vincere

Determinata ma fragile, coraggiosa ma indifesa: ecco chi è Lulù Selassiè. I sondaggi la danno per favorita, ma i maligni pensano debba la sua finale alla storia con Manuel Bortuzzo. Le sue lentiggine sono storia, i suoi outfit invidiati anche da Alfonso Signorini i suoi balletti amati anche da Cardi B. Ha varcato la porta rossa da sconosciuta ma ha conquistato tutti. È riuscita con la sua onestà a smascherare tutti gli altri vipponi al Gf Vip, con la sua testaddargine ha conquistare il cuore dell'ex nuotatore e con la sua fragilità a entrare nel cuore dei telesperttatori.

Gf Vip, la finale: chi vincerà? Sondaggi e anticipazioni dell'ultima puntata

Gf Vip, ecco perché dovrebbe vincere Lulù

Una storia difficile quella della più piccola delle principesse: vittima di revenge porn da piccola e di razzismo. È riuscita a portare dentro il loft di Cinecittà argomenti molto importanti andando contro anche a big dal calibro di Katia Ricciarelli. Lulù non ha paura di nulla, non ha paura di mostrarsi come è. E anche se a volte i suoi comportamenti l'hanno messa con le spalle al muro di fronte alle tirate di orecchie di Alfonso Signorini, lei non si è mai nascosta. Lulù è così, o la si ama o la si odia.

Gf Vip, Rocco Siffredi pazzo di Lulù Selassiè: «Sei la donna che mi interessa di più». La reazione di Manuel

Una donna capricciosa

Infantile e vezzosa ma al tempo stesso determinata ecco perché Lucrezia è arrivata in finale. Le telespettatrici si sono ritrovate in lei. Ha difeso la sua storia e la sua personalità e anche i suoi capricci anche quando era accusata di essere una stratega lei non è mai cambiata. Non ha avuto paura neanche di andare contro la sorella Jessica quando necessario e ora è in finale e se lo merita perché Lulù è una potenza.

Gf Vip, Giucas contro Lulù fuorionda (ma poi ci ripensa): «Esagera, ma è così». Signorini non ci sta': «Basta nascondersi»

La storia con Manuel

La storia con Manuel le ha permesso di essere conosciuta anche da un punto di vista sentimentale e quando ama la vippona non ha limiti, nessuno neanche di fronte alla disabilità si arrende perché Lulù è così: una guerriera.