Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato. Le parole di Signorini: «Hai superato il limite». Antonella Fiordelisi in lacrime: «È colpa mia»

Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Dopo aver appreso dell'eliminazione dovuta a un provvedimento disciplinare del volto di Forum, i vipponi si mostrano dispiaciuti per la notizia. Soprattutto l'influencer scoppia in lacrime: è disperata e continua a ripetere: «Per colpa mia». Gli altri le si stringono attorno e cercano di spiegarle che la responsabilità è solo dei comportamenti di Edoardo.

Gf Vip, Edoardo viene squalificato e Antonella scoppia a piangere

La scorsa puntata erano stati avvisati, ma nessuno si aspettava che il Grande Fratello Vip avrebbe preso un provvedimento così duro. Durante la diretta di ieri, giovedì 9 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica per Edoardo Donnamaria a "causa" di un panino. Ma andiamo con ordine.

Il Panino Gate

Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva tirato le orecchie ai concorrenti avvisandoli di darsi una regolata, e il clima era cambiato. Ma è bastato un panino per sconvolgere tutto. Un'ennesima lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum è esploso «Mi hai rotto le pa**e Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le pa**e. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o! Mannaggia oh, porca pu**ana!». Un atteggiamento che non poteva restare impunito, ma nessuno si aspettava un provvedimento così duro, soprattutto prchè in passato c'è stato decisaente di peggio.

La squalifica di Donnamaria

«Ti giuro mai avrei voluto alzassi questa mano - dice Signorini a Donnamaria - ne avevamo parlato personalmente anche in confessionale, mi hai confessato di essere al limite però purtroppo ieri pomeriggio, mentre preparavi quel panino nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e superato il limite. Sei stato richiamato più volte, fino all'ultimo e quando ho visto quella scena lì non avrei mai voluto vederla, mi spieghi perchè?»

La spiegazione di Edoardo

«Dopo la nostra chacchierata mi sono controllato - ha spiegato Edoardo Donnamaria - ma in quel momento ero molto deluso perchè avevo fatto delle cose per Antonella. Mi dispiace». «Sono molto deluso e dispiaciuto - dice il conduttore - In questi mesi siamo già intervenuti per condannare dei comportamenti fuori controllo e il vostro linguaggio eccessivamente volgare. Voi entrate nella casa della gente, non va bene. Edoardo siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare, dopo il mio ultimo richiamo come se niente fosse, hai avuto l'ennesima reazione esagerata con atteggiamento aggressivo e intollerabile, le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalifica dal gioco» «Perdiamo uno dei protagonisti di questa edizione. Proprio nella nostra chiacchierata avevamo detto "Edoardo se non stai bene esci"». «Non so che dire, mi dispiace, ma soprattutto per Antonella che non se lo merita», conclude Donnamaria ieri durante la diretta del Gf Vip.

L'incontro tra Antonella ed Edoardo

Dopo la squalifica ricevuta, Edoardo Donnamaria ha l’occasione di salutare Antonella Fiordelisi e gli altri VIP prima di abbandonare la Casa. Il volto di Forum rassicura la fidanzata con la promessa che si vedranno fuori e le dice: «Dai non piangere, vado a casa, mica in guerra». E poi aggiunge «Ora ti tocca vincere»