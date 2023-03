Elisa Isoardi torna alla conduzione? Per lei c'è Linea Verde con Beppe Convertini

Purgatorio finito per Elisa Isoardi. La conduttrice tornata da Mamma Rai dopo un’abbonamento finito male con le reti Fininvest è pronta a tornare alla conduzione di un programma tutto suo, anche se non ancora completamente da sola.

L’ex compagna di Matteo Salvini starebbe per dire di sì a Linea Verde, lo storico programma della domenica mattina di Rai1. E ci tornerebbe al fianco dell’attuale conduttore Beppe Convertini. Un posto al sole insomma dopo qualche stagione trascorsa sul divano di casa…

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo il settimanale Oggi, la Isoardi sarebbe entusiasta di poter tornare in video, in un programma «più aderente alle sue aspettative e alle sue competenze».

Il settimanale poi fa una battuta (provocazione): «C’è lo zampino del segretario della Lega?». Chissà cosa ne pensa la diretta interessata?