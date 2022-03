Gf Vip, Giucas Casella viene eliminato: Jessica Selassiè è la quinta finalista

Ecco i nomi dei cinque finalisti del Gf Vip. Giucas Casella perde al televoto contro Jessica Selassiè. Lo avevano detto i pronostici: Jess è tra le favorite alla vittoria e stasera vince il primo step con un 70%. Sono entrati in 38 e ora sono rimasti Jessica, Lulù Selassiè, Delia Duran, Davide Silvestri e Barù. Un'esperienza che ha fatto ritrovare la spensieratezza all'illusionista più famoso d'Italia. Esce con un po' di tristezza, ma non perde il sorriso.

Gf Vip, Giucas perde contro Jessica

Dopo 6 mesi stasera Giucas rivarca la porta rossa. ha perso proprio quando era a un passo dal realizzare il suo sogno: spegnere le luci del loft di Cinecittà. Ma Giucas ha vinto. Ha vinto per lui e ha vinto per tutti noi. Simpatico, umile e vero. L'illusionista non ha usato trucchi per arrivare fino alla finale. Si è raccontato tra dolori e gioie, tra amori finti e veri. Giucas è uno di noi, che non si può non amare.