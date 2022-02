Gf Vip, l'augurio di San Valentino di Clizia e Paolo: «Fregatevene di quello che dice la gente e amatevi»

Che sia complicato, che sia chimico, che sia incespugliato, ma l'amore è sempre l'amore. Per festeggiare San Valentino al Gf Vip hanno pensato di rivivere una grande emozione facendo tornare Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A distanza di due anni i due stanno per avere il primo figlio, Gabriele, e stasera festeggieranno insieme ai vipponi la festa degli innamorati. «Abbiamo giò scelto il padrino» del bambino che potrebbe nascere da un giorno all’altro: proprio Alfonso Signorini. È stato il conduttore a dare a entrambi l’opportunità di entrarenel reality. Lei era entrata per riprendersi dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina e Paolo non voleva saperne nulla dell'amore e invece.... «Ci avete cambiato la vita» emozionato Ciavarro rivive le emozioni della loro storia.

Gf Vip, l'amore tra Clizia e Paolo

«Chi lo avrebbe mai detto che saremmo riusciti a trovare l’amore all’interno di un programma?», hanno detto recentemente in un'intervista. La scintilla è scoccata subito, ma nessuno ci credeva, invece continua a va a gonfie vele. «Fregatevene di quello che vi dicono. Noi ci siamo dati 100 baci dentro la casa e la gente parlava, poi ce ne siamo dati altri 1000 e altri mille», Clizia è raggiante e bella come non mai. Un amore nato nella casa e che sta diventando famiglia. È un augurio per tutti, per chi ha trovato l'amore nel loft e per chi lo ha fuori, per chi lo cerca e per chi non lo vuole. insomma buon San Valentino a tutti.