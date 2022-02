Sabato 12 Febbraio 2022, 14:07

Cosa è successo in confessionale tra Delia Duran e Barù? A quanto pare, tra i due concorrenti c’è stato un bacio molto intimo… almeno stando a quello che lei ha rivelato a Nathalie e lui ha rivelato a Davide Silvestri e a Soleil. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Barù e la battuta trash che ha fatto arrossire Soleil: cosa dice anche a Jessica senza peli sulla lingua