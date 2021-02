Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la verità sul tradimento a "Live Non è la D'Urso": «La gente mi insultava per strada»

Un amore nato un anno fa, contro e tutti e tutti, e dopo il Grande Fratello Vip la convivenza. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno sfidato le sfere a Live non è la D'Urso, in particolare sul passato sentimentale della showgirl. Unita in matrimonio con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, è stata accusata di aver tradito il marito con il suo migliore amico, l'attore Riccardo Scamarcio.

Francesco Sarcina a Verissimo: «Mi drogavo per colpa della donna che amavo, rischiai l'overdose»

Acqua passata che continua a tornare però: «Mamma mi ha detto che si diventa adulti quando ti assumi la responsabilità delle tue azioni e non dai colpa agli altri. Ero una grandissima lettrice adesso ho poco tempo, lo dedico ai classici ma non ho ancora letto», la risposta della Incorvaia in riferimento al libro scritto Francesco Sarcina, in cui racconta la sua vita e anche il rapporto con la sua ex moglie, compreso il presunto tradimento. Arriva a riguardo anche la risposta di Paolo Ciavarro: «Non mi riguarda, riguarda il suo passato, il mio presente è lei, è questo quello che conta. Penso che sia un grandissimo artista Sarcina, e quando ho conosciuto Clizia sapevo del suo passato. Per la prima volta stasera ho sentito le dichiarazioni su di lei da parte dell'ex. Ma lei mi ha detto che non è stata una traditrice, e non ha mancato di rispetto, per me l'importante è questo».

Riguardo al flirt con Scamarcio la Incorvaia risponde: «Ho cercato di chiarire più volte che non l'ho tradito con Riccardo Scamarcio, perché io e Francesco c'eravamo già lasciati. Non ho mai avuto una storia con Scamarcio. Quando all'epoca parlai con Francesco ci eravamo lasciati, gli ho raccontato di questo famoso bacio con Riccardo. Ma io ho subito un vero e proprio processo mediatico per questo fatto, venivo additata per strada. Capisco perché le persone cadono in depressione dopo eventi simili. La gente mi insultava per strada e non potevo camminare».

Quattro sfere contrarie e la sfera gold, Eleonora Giorgi, a favore. La mamma di Paolo Ciavarro ha infatti difeso la fidanzata del figlio sul processo mediatico che ha dovuto subire riguardo il suo ex marito.

