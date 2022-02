San Valentino al GF Vip, Barù e Jessica reagiscono male: cosa è successo nella mattinata

Lunedì 14 Febbraio 2022, 18:42

Love is in the air a San Valentino? Non proprio… Nella casa del GF Vip, Barù e Jessica Selassié sembrano non essere troppo entusiasti della festa degli innamorati… i due concorrenti hanno reagito in malo modo di fronte alla magia di questo giorno. Ecco cosa hanno combinato.

