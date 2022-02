Gf Vip, rientra Alex Belli: le “dolci” soprese di San Valentino (ma per Manila serata “amara”). Le anticipazioni

Al Gf Vip, Valentino si chiama Alex Belli. Stasera l'ex di Centovetrine tornerà nella casa di Cinecittà per sconbussolare gli equilibri già precari del loft. Saranno due settimane di fuoco e i nervi di Delia Duran e Soleil Sorge saranno messi a dura prova. Stando alle storie che il protagonista di questa edizione sta postando sui social pare proprio che Alex abbia intenzione di riconquistare sua moglie: allo scoccare della mezzanotte (precisione da far invidia alla fatina di Cenerentola) il messaggio di Belli è stato tutto cuori e romanticismo per la Duran.

Gf Vip, San Valentino amaro per Manila

E se uno ha scelto di tornare al lottare per l'amore un altro invece comincia a ritirarsi dalla battaglia. Nel giorno di San Valentino Manila Nazzaro potrebbe scoprire che il compagno Lorenzo Amoruso si è voluto prendere un periodo di pausa e di riflessione dopo aver visto degli atteggiamenti che non gli sono piaciuti messi in atto nella casa. Insomma Alfonso Signorini sta mettendo in campo tutte le armi per stupire i telespettatori.

GF Vip, tra Lorenzo Amoruso e Manila è rottura. Lo sfogo social: «Provo solo una gran vergogna»

Le sorprese

Restando in tema San Valentino, stasera ci saranno varie sorprese per i gieffini innamorati. Mentre Lulù dovrebbe ricevere un romantico gesto da parte del suo Manuel Bortuzzo, Sophie e Alessandro si sono concessi una cenetta in piscina dichiarandosi amore folle.

Clizia Incorvaia a Verissimo: «Covid? Ho avuto paura di finire in ospedale»

E come buon auspicio per tutte le coppie nate in questa sesta edizione del Gf Vip stasera Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (ex vipponi) saranno ospiti del reality. Proprio loro che hanno visto sbocciare il loro amore nello show di Signorini entreranno per celebrare il sentimento unico e raro da trovare.

Gf Vip, Lulù Selassiè regina del web: a sorpresa il suo imitatore: ecco chi è Claudio Napolitano star di TikTok

Il televoto

Ma non solo dolcezza stasera ci sarà anche un'amara eliminazione: il conduttore leggerà il risultato del televoto aperto sette giorni fa tra Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino.

Il concorrente che riceverà il minor numero di voti da parte dei telespettatori dovrà lasciare definitivamente la casa.