Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio d'amore a Delia. Ma lei: «Non ci credo»

Alex Belli torna sui suoi passi. Dopo aver annunciato di voler lasciare andare la moglie Delia Duran per la sua strada, oggi ha mandato un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip con un messaggio per lei: «Delia, sei l'unica donna della mia vita. Alex». Una vera e propria dedica d'amore, dopo i contrasti delle ultime settimane dovute all'avvicinamento dell'attore a Soleil Sorge. Una "chimica", quella fra i due, che Delia non ha mai accettato, sebbene di recente fra lei e Soleil stia nascendo un'amicizia.

Gf Vip, Alex Belli ci ripensa e manda un messaggio d'amore a Delia

Ad ogni modo, la reazione di Delia all'aereo non è stata positiva. «Non sei felice? - le ha chiesto Manila Nazzaro in casa - Ci devono essere altre dimostrazioni ma questa è una cosa bella, da qualcosa doveva pur partire». La modella venezuelana, ferita dall'atteggiamento mostrato da Alex nel corso delle settimane, ha risposto: «No, non sono contenta. Non capisco, non ci credo». Nulla di fatto, per ora, ma l'attore fa registrare un cambio di rotta. Resta da capire come si evolverà il suo rapporto con Soleil e, soprattutto, se Delia sia disposta ad accettare l'amicizia fra i due.