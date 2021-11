Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Lulù Selassiè: «Sei una grandissima maleducata». E arriva la busta nera

Il verdetto è all'ultimo step e rimangono in nomination le sorelle Selassiè. Per loro il Gf Vip ha preparato una sorpresa e nella love boat le aspetta il cugino. Loro non lo sanno ma all'esito del televoto Lulù scappa in bagno. Clarissa e Jessica provano a convincerla a uscire ma lei non vuole sentire ragioni e urla insultando tutti: «Avete rotto il ca**o, non volgio uscire non voglio nessuna sorpresa». A questo punto Alfonso Signorini perde le staffe: «Clarissa, Jessica lasciate vostra sorella là e ditele che è una grandissima maleducata, inconsulta e incosciente. Certe espressioni non le accetto, Lulù è una grande strafottente per quale ragione? Perchè non accetta una nomination. Se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze e io non fermo la trasmissione per lei». Signorini non ne può più degli atteggiamenti della piccola principessa.

«Io non fermo il programma per lei a noi non frega nulla di Lulù Selassiè, andate nella stanza e prendetevi la sorpresa che abbiamo preparato per voi. Lasciate là vostra sorella. Io sono stufo».

Una volta nella stanza dell'amore poco dopo arriva anche Lucrezia che spiega il suo atteggiamento dicendo che non riesce ad accettare che loro si divideranno. «Io non mi sono mai separata dalle mie sorelle. E quando ci hai diviso non mi è piaciuto. sapevo poteva succedere questo ma non mi piace». Alfonso stempera un po': «Sono contento tu sia arrivato, ma devi crescere. le persone fuori vi amano qualsaisi cosa accada dovete stare tranquille».

Lulù mandata in nomination

Al termine del televoto è Clarissa a dover abbandonare la casa. Ma alla produzione l'atteggiamento di lulù non è piaciuto e prende la decisione di mandare la ragazza in nomination. «Un atteggiamento offensivo nei confronti del programma e dei compagni, non ammissibile». Ecco il contenuto della busta nera letta da Alfonso al termine della punata.