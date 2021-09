Manuel Bortuzzo, baci e coccole con Lulú sotto le lenzuola: cosa è successo stanotte

Venerdì 24 Settembre 2021, 10:38

Tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Lulù Selassié c’è davvero del tenero. Nella notte, al Grande Fratello Vip, i due hanno dormito insieme, sempre avvinghiati. Ma cosa sarà mai successo sotto quelle lenzuola? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com



Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999. Il nuotatore è cresciuto a Treviso ma si trasferì a Roma per inseguire il sogno delle Olimpiadi. Vera promessa della disciplina, con tempi di tutto riguardo nei 400 e nei 1.500 stile libero, ha visto la sua vita cambiare il 3 febbraio 2019. Un colpo di pistola lo ha raggiunto al quartiere Axa mentre era con la sua fidanzata Martina Rossi (i due si sono poi separati) all'esterno di un tabaccaio. Trasportato d'urgenza in ospedale, Manuel si salvò, ma subì una lesione midollare con conseguente paralisi alle gambe.

Chi è Lulù Selassiè

Lucrezia Hailé Selassié (Lulù come preferisce farsi chiamare) è una delle 3 principesse etiopi in gara al GfVip. La famiglia è stata detronizzata nel 1974. Lulù è in gara con Jessica Hailé Selassié (che partecipò a Riccanza 2) e Clarissa Hailé Selassié. Dopo una lunga permanenza a Londra, Lulù vive attualmente a Roma.