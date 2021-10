Gf Vip, Rosolino e Magnini fanno commuovere Manuel: «Tu in questo gioco sei la tua strategia, ed è la più bella»

Sabato 16 Ottobre 2021, 00:34

«Grande Fratello Vip, noi ci siamo». Parte così la decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorni con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. È passato 1 mese dall'inizio del programma in onda su Canale 5 e Adriana si presenta con un look stravolto: caschetto nero alla Valentina. Parte con due boys di tutto rispetto la puntata: Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini arrivano in studio. Due amici storici di Manuel Bortuzzo con cui condividono l'amore per il nuoto e una fiction che vede protagonisti i tre ragazzi insieme a Raoul Bova (per la prima volta nei panni di regista) che racconta proprio la storia del gieffino. «Gioca bene in tutti gli stili», racconta di Manuel, Massimiliano e continua «Nuotatori si nasce ma lo si è per sempre». E Manuel ha un sogno: le olimpiadi. «Prepararsi alla paralimpiadi è già vincere» queste le parole di Aldo Montano per il suo amico. Bortuzzo non ha dubbi: «Una volta uscito sarò in caserma a nuotare».

Ma non sa che sorpresa lo attende e quindi Alfonso dice al ragazzo di andare in giardino. Il primo campione a entrare è Massimiliano Rosolino: «Sai quante cose abbiamo in comune, entrambi siamo fuori dall'acqua per motivi diversi, questo è un gioco che vale la pena giocarsi ci sono tante startegie ma la tua è la più bella perchè sei tu. Piaci tanto. Di certo ti sei tuffato. Ma Lulù sa nuotare? Almeno in questa settimana 100 vasche fagliele fare».

E poi Rosolino parla di quando ha conosciuto il vippone: «Io ho conosciuto Manuel in un momento difficile era in un letto d'ospedale. Lui trasmette forza il tuo carattere da atleta ti ha aiutato e ti aiuterà sempre. Tu credi nel lieto fine e questo tu stai lottando per il tuo lieto fine».

Bortuzzo è emozionatissimo e senza parole, ma per chi lo conosce lo sa che lui non ama parlare troppo, ma le sorprese non sono finite arriva anche Filippo: «Sappiamo che fuori hai un sacco di ragazze che si sono innamorate di te. A parte questo sentirti parlare di voler fare le olimpiadi è stato bellissimo. Adesso goditi questo gioco qua, sei diventato un esempio ma quando inizerai il tuo percorso olimpico fuori lo sarai ancora di più»