Gf Vip, Raffella contro Soleil ma Adriana la difende: «Sono tutte contro lei perché è la regina e vogliono farle scacco matto»

«Vipponiiiii» entra con il solito entusiasmo Alfonso Signorini salutando i concorrenti che questo anno sono entrati nella casa del Gf Vip. Si parte con uno scherzo che il Gf ha fatto ai ragazzi: in questa settimana era stato messo un pulsante che i ragazzi (nominati) dovevano raggiungere e spingere in 30 secondi. Fin qui nulla di complicato. Se non fosse che le donne dentro la casa sembra proprio abbiano i nervi ormai saltati. Qualche giorno fa è toccato a Soleil e davide raggiungere il tasto da spingere ed è scoppiata la lite. L'influencer sentendo la sirena si è precipitata verso il giardino lanciando (quasi) un bicchiere sul tavolo. Mossa che a Raffaella Fico non è proprio andata giu. «Ma ti rendi conto della pericolosità del tuo gesto? Potevi sfreggiarmi». Soleil all'inizio ha provato a giustificarsi ma poi nel confessionale è andata giù pesante scimmiottando le altre: «Io mi faccio prendere troppo dai giochi, ma qui bisogna essere seri sempre».

Gf Vip, le donne contro Soleil

Raffaella spiega il suo punto di vista anche stasera: «Ho replicato nel gesto, non ce l'ho con Soleil» e Alfonso prende la parola per chiedere alla Fico di dire la verità su come vede la sua "nemica". «Ogni volta che Soleil fa qualcosa o mormorano in silenzio o ti fanno le faccie dietro io ho avuto il coraggio di dirlo. Nessuno dice le cose come stanno».

E allora il conduttore è obbligato a chiedere l'opinione degli altri vipponi. Alex: «Non è successo nulla di grave quando fa qualcosa questa ragazza le andate tutte contro», per Aldo «La reazione è stata esagerata è vero, se si fosse rotto sarebbe stato pericoloso».

Katia era li seduta al tavolo con la Fico: «Io ho avuto paura perchè stavamo parlando ma non ho mai pensato lo avesse fatto apposta»

«Un attacco pretestuoso» lo definisce così Soleil. E Signorini non poteva non chiedere alla rivale ormai dichiarata di Soleil: Sophie. «Non lo ha fatto apposta - spiega l'ex di Uomini e Donne - penso che lei abbia questa mania di protagonismo che la porta sempre a esagerare»

Alfonso poi torna a dare la parola a Soleil: «Sei accusata di non chiedere mai scusa»

«Non è vero lo faccio se ha un senso diversamente non ne trovo il senso» chiude l'influencer.

Le opinioniste la difendono

A mettere fine al teatrino ci hanno pensato le opinioniste. Sonia attacca raffaella: «Tu non sopporti Soleil perchè è più attiva di te nella casa, tu se ci sei o non ci sei se ne accorge solo la cucina» e rincara Adriana «Soleil è una regina là dentro e tutte le donne si stanno allenado per cercare di fare scacco matto alla regina»

