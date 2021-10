Gf Vip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini a sorpresa nella casa: le anticipazioni della decima puntata

Venerdì 15 Ottobre 2021, 19:48

Attesa per le 21.40 la decima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini assieme all'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe torna stasera per una scoppiettante puntata. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare la casa tra Davide Silvestri, Raffaella Fico e Amedeo Goria. Al contrario di quanto avvenuto lunedì, stasera il televoto è a eliminazione. Dunque, il Vip meno votato dovrà lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà.I sondaggi danno per spacciato Davide, al secondo posto Raffaella e in coda Amedeo. Sarà realmente così? Per saperlo bisognerà attendere qualche ora. Focus, come sempre, sulle dinamiche della casa del Gf Vip tra amori nascenti altri giunti al capolinea e liti furiose nella casa più spiata d'Italia non ci si annoia. Tra Soleil e Sophie è ormai guerra aperta. Le due ex dame di Uomini e Donne non si sopportano proprio, forse a causa di Gianmaria Antinolfi che dopo essere entrato dichiarandosi single ha provato a riavvinarci alla sua ex Soleil (che gli ha dato picche ma che comunque lo stuzzica) per poi ricevere una sorpresa dalla sua fidanzata Greta che lo ha fatto emozionare (ma non era entrato da single?) e ora a mandarlo in crisi è la bella Sophie. Un labirinto da cui pare Gianmaria non sappia proprio uscirne. Speriamo stasera chiarisca un po' la sua situazione.

Tante le sorprese in programma per stasera. Prima tra tutte l'ingresso di Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino che entreranno per dare la grinta giusta a Manuel Bortuzzo. A legare i tre ragazzi (reduci assieme a Raul Bova di una fiction) è lo straordinario talento nel nuoto e la passione per l’acqua. Un blocco televisivo sarà dunque dedicato al'ex nuotatore, simbolo della lotta ai pregiudizi sulla disabilità, rimasto vittima di una sparatoria nel 2019. La luce negli occhi di Mnauel pieni di vita, sembra spenta: la sua storia appena nata con la principessa Lulù è già finita, è stato l'ex nuotatore con grandi difficoltà a mettere in chiaro le cose con la Selassié spiegandole che ora gli serve del tempo da solo per viversi questa esperienza senza vincoli (e la principessa in realtà aveva provato amettergli le manette). A preoccupare il ragazzo sarebbero però dei gravi problemi di salute che stanno compromettendo la sua permanenza nella casa.

Stasera probabilmente ne sapremo di più. Alfonso Signorini farà vivere delle forti emozioni anche ad Amedeo Goria. Messo in chiaro che non diventerà padre di nuovo, per l'ex giornalista stasera entreranno due persone, stando alle indiscrezioni una delle due sarà quasi sicuramente la figlia Guenda Goria.

Un blocco sarà dato anche alla nuova storia che pare stia nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti sono sempre più vicini ma non tutti credono che alla base ci sia un sentimento sincero. Per Katia Ricciarelli l'ex di Non è la Rai sta giocando con il figlio della Mirigliani semplicemente per rimanere più tempo nella casa.

L'appuntamento con il Gf Vip è per stasera alle 21.40 su Canale 5