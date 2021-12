Gf Vip, Alex Belli in crisi dopo la notte di passione con Soleil Sorge: «Abbiamo superato la soglia»

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più liberi. Ma dopo la notte in cui pare abbiano oltrepassato il limite sotto le coperte Alex prima della puntata è andato in confessionale per dire che stava pensando di uscire e abbandonare il gioco. L'attore sembra proprio essere in crisi. «Sono stato travolto dal treno delle emozioni, ma ho voluto viverlo. Non nascondo che sono in difficoltà, è bellissimo questo viaggio, questa casa, ma ho la mia vera vita, devo tornare con i piedi per terra e salvare la mia vera vita. Nella mancanza di lucidità in cui sono, l'unica soluzione sarebbe che io uscissi di qui, che Delia mi portasse via. Vorrei svegliarmi e uscire fuori senza effetti collaterali. Vorrei non superare quella soglia che farebbe star male tutti». Alfonso Signorini non può far altro che porre una domanda molto difficile all'ex di CentoVetrine. «Credi di aver superato quella soglia?», Belli: «Sicuramente sì. Delia forse ha capito quello che le ho chiesto, sa che posso gestire questa cosa, sa che posso saltare fuori da questo cespuglio». Il conduttore lo invita a non mollare: «Mi pare che la cosa tu non sia più in grado di gestirla in realtà. Ma non abbiamo risposte dall'esterno che ci facciano dire scappa. Se lei avesse voluto sarebbe venuta a prenderti invece ti sta lasciando la».

Gf Vip, Alex lascia la casa?

Poi il conduttore dice ad Alex che vorrebbe che lui parlasse direttamente con Soleil e le spiegasse tutto quello che gli sta passando per la testa ora, così invita l'influencer a raggiungerlo in confessionale. «Siamo in ua fase in cui ancora non è successo l'irreparabalie e io non vorrei far soffrire nessuno, e io stasera ho detto che vorrei andare via, ma per ora sono qui». Quindi Alex ancora non ha deciso e Soleil non gli da certo una motivazione per uscire: «Ci siamo incespugliati più volte, anch'io ho detto le stesse parole, siamo entrati e usciti in questo loop più volte». Alfonso Signorini ha poi mandato in onda alcune immagini dei due all’interno della casa del Gf Vip in cui Soleil ha confessato di sentire coinvolgimento e passione nel suo rapporto con Alex. La crisi di Alex sembra essere già passata nell’attore che è tornato a sorridere.

Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli: «Addio Milano»

Cosa ne pensano i vipponi

Rientrati nel salone tutti i concorrenti invitano Alex a riflettere e a vivere il rapporto perchè «non riescono a stare staccati, stargli vicino è imbarazzante a volte sono troppo magnetici» e poi il consiglio arriva da Giacomo Urtis: «Siete perfetti vivitevela, poi Alex quando esci se Delia non ci sarà amen e se ci sarà magari farete una cosa a tre»