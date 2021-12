Gf Vip, tra Alex Belli e Soleil Sorge la passione esplode: cosa è successo sotto le coperte? Le anticipazioni

Torna alle 21.40 il primo appuntamento settimanale con il Gf Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, aiutato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, continua a regalare emozioni ai telespettatori. Stasera una tra Lulù, Jessica e Patrizia abbandonerà per sempre la casa. E per le donne al televoto sono stati giorni difficili. Sempre più acceso lo scontro tra Lulù Selassiè e Maria Monsè. Le due non si sopportano proprio e stasera Signorini entrerà nella casa per far sviscerare tutte le problematiche alle due donne. Per le principesse sembra proprio non esserci pace. La scorsa sera le sorelle si sono cimentate nel preparare per i loro coinquilini una cena etiope dedicandola al padre ora in carcere, ma gli altri vipponi hanno un po' arriccato il naso e le ragazze non l'hanno presa benissimo. Ma stasera per loro Alfonso ha in serbo una sorpresa da parte del fratello che ha scritto una lettera per le vip. Altra protagonista del televoto è Patrizia Pellegrino e pure per lei non sono state ore facili. La showgirl ha avuto un cedimento raccontando la sua storia e stasera racconterà il suo passato fatto di dolori ma anche di tanto amore con i telespettatori.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip: chi esce, chi entra e chi ha detto no SOCIAL Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli CHE CONFUSIONE Alex Belli: «Amo sia Delia che Soleil» CANALE 5 Gf Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria:... GF VIP Miriana Trevisan ha bestemmiato al Gf Vip? Sarà... TELEVISIONE Gf Vip, Davide Silvestri non proseguirà: ecco i gieffini... TELEVISIONE Gf Vip, Alex furioso contro Delia: «Non guardarmi... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè:... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, la rivoluzione: ecco chi esce, chi entra. C'è anche chi ha dato forfait. Le "sorprese" per Natale

Gf Vip, cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil?

Alex Belli e Soleil Sorge continuano, non curanti di nessuno, la loro storia. Nonostante tutte le polemiche sollevate attorno a loro i due gieffini vanno avanti senza freni. Il video dell'attore e dell'influencer sotto le coperte, con un audio ambientale che non può mentire, ha fatto il giro del web e qualcuno giura che i due si siano spinti oltre. «Non è utile coprirsi quando si fa tanto rumore» scrive un utente su twitter. Proprio durante le anticipazioni lanciate poco fa dal conduttore, Alfonso ha chiesto a Soleil cosa fosse realmente accaduto sotto il piumone, lei ha glissato, ma siamo certi stasera si tornerà sull'argomento. Intanto Delia Duran, moglie di Alex ha abbandonato il tetto coniugale e stasera l'ex di CentoVetrine probabilmente verrà informato del fatto. Come reagirà? nonostante i polveroni e le polemiche che li hanno coinvolti in queste settimane.

Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli: «Addio Milano»

Chi potrebbe abbandonare?

Ma cosa altro potrebbe accadere? Gli animi sono agitati, e alcuni vip in gara potrebbero decidere di lasciare la casa e dire addio al montepremi finale. Tra questi Katia Ricciarelli; l'artista ha più volte detto che avrebbe lasciato la gara dopo il 13 dicembre perché fuori l'attende un importante progetto di lavoro. Sarà effettivamente così? Una cosa è certa: Katia è in buona compagnia. Non è l'unica infatti a voler dire basta.

Crediti foto: kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Summer - from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, 'limone': Alex Belli imbarazza Soleil. La risposta a doppio senso