Gf Vip, Davide Silvestri non proseguirà: ecco i gieffini pronti ad abbandonare la casa

Il Gf Vip sarebbe dovuto terminare il 13 dicembre, in realtà come sappiamo sarà prolungato fino a marzo, ottenendo con il primato del reality. Ma all'interno della casa i concorrenti ancora non ne sono a conoscenza. Nonostante ciò cominciano a sollevare la questione e molti dei vip si dicono stanchi. Stanchi delle "solite dinamiche" e stanchi tanto da non avere più stimoli. Probabilmente Alfnso Signorini comunicherà ai vipponi questo cambio di data venerdì durante la diretta. E come già avvenuto lo scorso anno ogni concorrente potrà autonomamente decidere se rimanere all'interno del loft o lasciare il programma tornando così alla "vita normale".

Gf Vip, Davide Silvestri pronto a uscire

Gli inquilini della casa ne parlano tra loro e il primo a prendere una decisione quasi inequivocabile è Davide Silvestri: «Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto, capito? Questo a confidato il gieffino a francesca Cipriani - E per rispetto preferisco lasciare il posto a ora, oltre al fatto che sento di non dare niente adesso. Insomma, ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui».

Gf Vip, Alex furioso contro Delia: «Non guardarmi più. Hai i conti pieni di soldi e rompi?»

Manila, Carmen e Francesca verso il no

Ma non è stato l'unico a sollevare la questione. Carmen Russo e Manila Nazzaro, entrambe, per il momento, sono orientate a lasciare. «Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. - a spiegato a Manila, Carmen - Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai». A far salire l'ago della bilancia verso l'uscita è quindi anche il triangolo tra Soleil-Alex e Delia che sembra aver stufato gli altri vipponi.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè: «La gente ti ricorderà come una stalker»

Anche Manila la pensa così: «Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia, credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba».

Pure l'ex Pupa è ormai stanca di stare nella casa: «Sono felice di aver fatto questi 3 mesi. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà. Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre. Comunque io andrò lo stesso a chiedere». Anche perchè la Cipriani ricordiamo che ha un matrimonio da organizzare fuori dalla casa.

Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te. Ho nascosto tutto per non far soffrire Delia»

E gli altri che faranno?

Per quanto riguarda gli altri vipponi si possono solo fare supposizioni considerando le situazioni private (dichiarate) che i big hanno lasciato fuori dalla porta rossa. Probabilmente Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasceranno: il primo ha moglie e figli fuori e il secondo un film in uscita. Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Giucas Casella pure sono in equilibrio precario. Molto probabilmente a proseguire nel reality, finchè non sarà il pubblico a determinarne l'eliminazione, saranno: Alex Belli, Soleil Sorge, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, oltre a coloro che sono entrati in questi giorni. Cioè Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Valeria Marini e Giacomo Urtis (che figurano come un concorrente unico), e Biagio D’Anelli.