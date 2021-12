Gf Vip, Delia Duran lascia casa di Alex Belli: «Addio Milano»

La telenovela del Gf Vip va avanti con continui colpi di scena. Il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge, Delia Duran continua a tenere su il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta di ieri sera in cui l'attore ha confessato di amare sia la moglie che l'influencer, è stata l'ex di Uomini e Donne a frenarlo dicendo che lei è innamorata della persona che ha lasciato fuori dalla porta rossa. La Duran grande assente, la modella ieri ha preferito restare a casa e rifiutare l'invito della produzione del Grande Fratello Vip rimanendo dal divano a guardare il teatrino. La moglie di Belli non ha è voluta intervenire neanche telefonicamente per parlare con Alex, il quale si è detto contento del fatto che la compagna non abbia voluto reinserirsi nelle dinamiche della casa. Ma qualche ora fa ci ha pensato Delia stessa a dare vita a un'altra puntata della soap. La modella venezuelana ha rotto il silenzio sui social.

APPROFONDIMENTI CHE CONFUSIONE Alex Belli: «Amo sia Delia che Soleil» CANALE 5 Gf Vip, Sophie notte di passione con Gianmaria GF VIP Miriana Trevisan ha bestemmiato al Gf Vip? IL REALITY Gf Vip, Sophie prende il bracciale di Soleil: «Vedi che... TELEVISIONE Alex Belli lascia il GF Vip? «Devo andarmene», cosa... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè:... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che... GF VIP Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Lulù... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil contro Miriana: «Ok la menopausa, ma...

Gf Vip, Delia Duran, l'addio social

«Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato».Questo l'attacco del post messo sulle Ig Stories da Delia. La stessa ha annunciato che visto il periodo difficilissimo che sta attraversando ha deciso di lasciare la casa di Milano dove vive con il marito: «Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano».

La situazione

Una decisione drastica quella della Duran che pare proprio voglia mettere la parola fine alla sua storia con Alex. Ma quando si parla di Alex, Soleil e Delia, i telespettatori si dicono ormai scettici perchè non sanno mai dove finisce la realtà e inizia il film. Sono sempre di più le persone che credono che ormai tra marito e moglie ci sia un accordo studiato a tavolino per avere, entrambi, maggiore visibilità televisiva. A pensarla così, da sempre, è anche Adriana Volpe opinionista del programma di Canale 5 che anche ieri non si è tirata indietro dal sottolineare il suo dissenso verso il comportamento di Alex. Adriana non gli crede, nè a lui nè tantomeno alla moglie.