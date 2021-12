Gf Vip, Alex furioso contro Delia: «Non guardarmi più. Hai i conti pieni di soldi e rompi?»

Alex Belli e Soleil Sorge è amore. complice la Turandot e una diretta (quella di lunedì) che ha tirato fuori tutto, i due gieffini si sono lasciati andare a parole importanti. E mentre loro si vivono la loro "storia" sotto l'occhio del Gf Vip, Delia Duran, moglie dell'attore, reagisce tra post sui social e paparazzate varie. Nonostante la modella venezuelana avesse chiesto al marito di evitare atteggiamenti eccessivi con l'influencer, lui è andato avanti senza remore e si è lasciato andare a baci e coccole sotto le lenzuola (ma non solo) con la sua compagna d'avventura. Ma se subito dopo la diretta Alex aveva detto di non volersi esporre nei confronti di Soleil per non ferire Delia, ora cambia idea e ci va giù pesante nei confronti della moglie. In una conversazione con Gianmaria Antinolfi, Alex ha detto quello che pensa dell'atteggiamento che la sua promessa sposa sta tenendo: «Che si tenga per lei le cose, adesso basta! Perchè deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi stato fuori sarei stato fermo. Se poi vedo che ti perdi, entro e vengo a prenderti, non scrivo sfoghi».

APPROFONDIMENTI GF VIP Alex Belli lascia il GF Vip? TELEVISIONE Gf Vip, la confessione di Soleil TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che... GF VIP Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta! Alex e... TELEVISIONE Gf Vip, Delia sconvolta dal bacio passionale tra Alex e Soleil:... TELEVISIONE Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale»... TELEVISIONE GF Vip: Adriana Volpe attacca Soleil e Alex Belli. Cosa pubblica... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge è pronta a lasciare il reality:... CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge... TELEVISIONE Gf Vip, massaggio bollente tra Soleil Sorge e Alex Belli: Delia... TV GF Vip, bacio passionale tra Alex Belli e Soleil merito di Katia... PERSONE Delia Duran: ecco chi è la moglie di Alex Belli

Gf Vip, le dure parole di Alex

Quindi ora a cose fatte, dopo la vicinanza a Soleil e la successiva dichiarazione d'amore, secondo Alex a sbagliare sarebbe Delia. Ma l'ex di CentoVetrine ne ha anche per Soleil: «Lei ha fatto un altro errore: io volevo tutelarci con la frase che ho detto ad Alfonso "le telecamere non ci bloccato”, lei invece ha smontato tutto e ora è tutto complicato». Quindi a conti fatti secondo Belli stanno sbagliando tutti, tranne lui.

Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te. Ho nascosto tutto per non far soffrire Delia»

Le confidenze a Soleil

Poi però in uno sfogo con l'ex di uomini e Donne, l'attore attacca solamente la moglie: «Pubblichi una storia nera e fai i casini. Stai ferma. Spegni sto ca**o di televisore e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? Basta. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla». Allora secondo Alex, Delia dovrebbe tranquillamente stare a casa o andare a fare shopping senza postare nulla, mentre lui si vive la sua liason che ormai non è più «chimica artistica», serenamente. Inoltre l'attore avrebbe anche detto alla moglie che avrebbe messo in scena la Turandot. «Mi ha detto "ok vai tranquillo" e poi scrive quelle cag**e». Poi però si lascia andare a un pensiero verso la moglie, ma comunque trova la giustificazione. «Sai cosa le darà fastidio? Quello che ti ho detto ieri. Perchè le cose di ieri erano fortissime e va in contrasto con il passato. Però non è incoerenza perché quello che è nato tra noi negli ultimi giorni è diverso al rapporto di un mese fa», e ora è quasi comprensivo: «Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta. Però sono cose che nascono dal cuore non potevamo nasconderle». Soleil ascolta tutto ciò con gli occhi a cuoricino ma dalla bocca le esce solo una frase, al veleno of course: «E comunque ha fatto pure un errore in glese. Ha scritto "not comment" ma si scrive "no comment"».

Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che una telecamera possa fermarmi?»

Alla fine di tutto possiamo dire che l'unica cosa di cui siamo certi è che la Sorge non perde occasione per mostrare la sua verve.