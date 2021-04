Frecce Tricolori, 60 anni al vertice mondiale delle pattuglie acrobatiche oggi a Tg2 Dossier

I 60 anni delle Frecce Tricolori raccontati da Tg2 Dossier”, in onda oggi sabato 24 aprile alle 23.30 su Rai2. L'inviato Fabio Chiucconi è atterrato nella base di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia, per partecipare a un volo di addestramento della Pattuglia acrobatica nazionale e raccontare in presa diretta la figure acrobatiche che solo la Pan effettua con 10 velivoli aumentando enormemente le difficoltà di esecuzione.

Grazie anche all'intervento del giornalista e storico dell'aviazione Gregory Alegi, docente alla Luiss, sarà ripercorso il passato della Pattuglia, dell'Aeronautica Militare, dei pionieri del volo acrobatico dando inoltre voce ai protagonisti di ieri e di oggi, con il racconto dei piloti e dei tecnici del 313 Gruppo Addestramento Acrobatico. La trasmissione sarà replica domani (domenica 25 aprile) alle 10.05.

