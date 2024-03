Quesada a Paolo Ricci Bitti (Il Messaggero): «Grazie per tutto quello che hai fatto per il rugby italiano»

A Cardiff Gonzalo Quesada, ct della nazionale di rugby che ha appena terminato il Sei Nazioni migliore di sempre battendo anche il Galles, omaggia il giornalista del Messaggero Paolo Ricci Bitti in occasione della sua ultima trasferta prima della pensione: «Approfitto di questo momento felice per fare un omaggio a te, per la tua ultima partita. Grazie per tutto quello che hai fatto per il Rugby italiano». Ricci Bitti, romagnolo, scrive di rugby dal 1979.

