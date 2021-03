Frecce Tricolori domani nel cielo di Roma per l'anniversario dell'Aeronautica Militare: gli orari e i luoghi migliori per ammirare la bandiera tricolore più grande del mondo

Frecce Tricolori domani martedì 30 marzo di nuovo nel cielo di Roma. La Pattuglia acrobatica nazionale è da oggi rischierata a Pratica di Mare e già questa mattina ha effettuato sorvoli per aiutare i piloti a prendere punti di riferimento nello scenario romano per il passaggio con cui incornicerà con i fumi tricolori il 98° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare risalente al 28 marzo 1923. Le previsioni meteo sono ottime (visibilità 10 chilometri, vento debole da nord est, Grecale, bassa umidità) e in più l'adozione della zona arancione permetterà a chi abita nel comune di Roma di uscire di casa per raggiungere i luoghi migliori - sempre con grande attenzione al distanziamento - per godersi il volo della Pan che ha appena celebrato i 60 anni di attività. Il fulcro dei passaggi, previsti fra le 10.15 e le 11.15, è il Palazzo dell'Aeronautica in viale Castro Pretorio nei pressi di Termini: il Gianicolo e lo Zodiaco di via Trionfale (Monte Mario) le postazioni previligiate, altrimenti direttamente in viale Castro Prettorio, magari non troppo nei pressi del palazzo voluto da Italo Balbo e inaugurato nel 1931: all'epoca era l'edificio più moderno d'Europa. Sulle sue pareti esterne sono scolpiti i nomi di tutti i caduti dell'Aeronautica militare.

Le Frecce, coordinate da terra dal comandante, il tenente colonnello Gaetano Farina, arriveranno da sud dopo il decollo dalla base di Pratica di Mare, attraverseranno l'Eur e sorvoleranno Roma a quota 2.000 piedi, poco meno di 700 metri, disegnando nel cielo, con i fumi degli Aermacchi Mb 339, il tricolore verdebiancorosso lungo 5 chilometri: una bandiera vasta come 72 campi da rugby allineati, la bandiera più grande del mondo. Saranno effettuati due sorvoli poi il ritorno a Pratica di Mare e quindi rientro a Rivolto (Udine) sede del 313° gruppo.

La nota dell'Aeronautica militare

Il 28 marzo si è celebrato il 98° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, nata ufficialmente come Forza Armata autonoma ed indipendente lo stesso giorno del 1923, con il Decreto Regio n° 645. Il battesimo solenne della nascente Regia Aeronautica, una delle più antiche aeronautiche militari del mondo, sarebbe avvenuto qualche mese più tardi, il 4 novembre, sullo storico aeroporto romano di Centocelle, culla del volo in Italia, quando la Bandiera di Guerra fu consegnata nelle mani del suo primo Comandante Generale, asso e medaglia d'oro Pier Ruggero Piccio.

Per la speciale ricorrenza tutte le Bandiere di Guerra e di Istituto degli Stormi, Reparti ed Enti dell’Aeronautica Militare, simboli delle tradizioni e dei valori di questi 98 anni di storia, unitamente allo storico vessillo del 1923, saranno eccezionalmente riunite per l’occasione presso la “Sala degli Eroi” del Palazzo dell’Aeronautica, a Roma, di cui proprio quest’anno ricorrono i 90 anni dell’inaugurazione ufficiale, così come avvenne nell’aprile del 1937, alla vigilia della consegna delle Bandiere agli Stormi della Regia Aeronautica.

Il 98° Anniversario verrà celebrato nella mattinata di martedì 30 marzo a Palazzo Aeronautica nel corso di un evento in forma ridotta e contenuta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in cui avrà luogo contestualmente anche il Giuramento e Battesimo del Corso Borea VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, atto formale ed inderogabile con cui ogni militare giura fedeltà ed assume un impegno formale nei confronti della Bandiera, della Patria e delle Istituzioni democratiche del Paese. Una concomitanza di eventi particolarmente significativa, e fortemente voluta dai vertici della Forza Armata, a sugellare la continuità di quel patrimonio di valori, passione ed identità, oggi più che mai fondamentale per contribuire insieme alle altre istituzioni civili e militari alla sicurezza nazionale e della collettività, esprimendo nel contempo tutte le capacità del potere aero-spaziale a sostegno dello strumento militare del Paese. A sancire l’ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del giuramento, sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori, che rappresentano le diverse e variegate competenze e capacità operative dell’Aeronautica Militare. La Pattuglia Acrobatica Nazionale simbolicamente stringerà in un suggestivo e caloroso abbraccio tricolore i giovani allievi, testimoniando la vicinanza di tutto il personale dell’Aeronautica Militare in un momento così particolare per il Paese.

In occasione dell’anniversario, l’accensione della lampada votiva posta al centro del Lapidario di Palazzo Aeronautica, monumento ai Caduti della Forza Armata, onorerà la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. L’anniversario sarà, come di consueto, anche l’occasione per la consegna delle decorazioni al personale dell’Aeronautica che nel recente passato si è distinto per atti di eccezionale coraggio e valore compiuti nel corso di missioni operative in Italia e all’estero.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali You Tube e Facebook dell’AM.

