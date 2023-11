Michielin, gaffe con Colapesce Dimartino su Ivan Graziani: «Com'è stato lavorare con lui?». Ma è morto nel 1997

Si sa, l'emozione a volte fa brutti scherzi. A farne le spese ieri è stata Francesca Michielin, la conduttrice di X Factor 2023. In occasione dell'uscita del nuovo album di Colapesce Dimartino, i due cantanti siciliani sono stati ospiti della trasmissione, per presentare il nuovo lavoro. Parlando con loro, però, la cantautrice ha chiesto qualcosa che non avrebbe dovuto.

La gaffe

Super ospiti della serata, Colapesce Dimartino hanno cantato ieri sul palco di X Factor per presentare il loro nuovo disco, «Lux eterna Beach». Durante l'intervista con la Michielin, però, qualcosa è andato storto. Tra le tracce del loro album, infatti, è presente anche un brano realizzato con la voce di Ivan Graziani, che ne aveva registrato una parte, senza mai pubblicarla. Parlando con loro, a un certo punto la conduttrice avrebbe però detto: «C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow come è andata? Come è stato lavorare con lui?». Tutto molto bello, se non fosse che Ivan Graziani è morto nel 1997.

Qualcuno spieghi a Francesca Michielin che Ivan Graziani è morto nel 1997.

Stupito e un po' impbarazzato Colapesce, che però non ha sottolineato la gaffe della collega, ma ha risposto alla domanda ringraziando il figlio di Graziani per aver messo a disposizione il materiale inedito.

Un vero signore.